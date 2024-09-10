Irak: Hükümet PKK'nın hareketlenmesinden rahatsız Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Irak hükümetinin terör örgütü PKK'nın hareketlenmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

AA

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütü ve uzantılarını tarih sahnesinden silmek için kararlılıkla operasyonlarına devam ediyor.

Özellikle Irak ve Suriye'deki terör yuvaları tek tek imha edilirken Mehmetçik, hükümetin sınır ötesinde 'kilidin kapanması' stratejisine uygun operasyonlar düzenliyor.

Irak ile hükümetin PKK ile ortak mücadele ve operasyon için 2023 yılından itibaren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunam Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın üzerinden diplomatik çalışmaları da devam ediyor.

IRAK'TA GÜNDEM PKK

Köşeye sıkışacağını bilen PKK teröristleri Irak'ta hareketlenmeye başladı.

Bu kapsamda Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HÜKÜMET PKK'DAN RAHATSIZ"

"Türk tarafı PKK'nın varlığından (Irak'ta) büyük kaygı duyuyor." diyen Abbasi, "Irak, yasalara göre PKK'ya bağlı partileri kapatma kararı aldı. Irak hükümeti, PKK'nın hareketlenmesinden ve ülkenin güneyindeki Semave ve Nasiriye kentlerinden bazı gençlerin buraya (PKK'ya) katılmasından ciddi rahatsızlık duymaya başladı." ifadelerini kullandı.

Abbasi, Türkiye ile İran'la olduğu gibi bir güvenlik anlaşması imzalamak istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)