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Haber Merkezi

İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran savaşı, 6. gününde devam ediyor.

İsrail, İran hava sahasını ihlal ederek birçok noktayı vurdu.

Bu sürede birçok İHA da bölgede keşif uçuşu gerçekleştiriyor.

Bunlardan biri ise İran tarafından düşürüldü.

İran devlet televizyonu, İsfahan bölgesinde İran güçleri tarafından düşürülen İsrail'e ait bir İHA'nın görüntülerini yayınladı.

ENKAZDAN GÖRÜNTÜ SERVİS EDİLDİ

İsrail üretimi Hermes 900 tipi olduğu belirtilen drone'un düşmüş ve parçalanmış halde olduğu görülebiliyor.

350 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip, 36 saate kadar havada kalabilen araç istihbarat, gözetleme ve keşif amacıyla kullanılıyor.

DEĞERİ 30 MİLYON DOLAR

Bazı versiyonlarında akıllı mühimmatlar kullanılabilen Hermes 900'ün fiyatıysa özelliklerine göre 10 ila 30 milyon dolar arasında değişebiliyor.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.