İran: Savunma operasyonu bitti, cezalandırma operasyonu başlayacak

Haber Merkezi

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İsrail'e yönelik saldırıların dozunu artıracaklarını açıkladı.

İran'ın saldırılara yanıt vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Musevi, ülkesinin tarih boyunca saldırı ve işgallere teslim olmadığını belirtti.

"YAKIN ZAMANDA CEZALANDIRICI SALDIRILAR BAŞLAYACAK"

Tümgeneral Musevi, "Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz operasyonlar caydırıcı nitelikteydi. Yakın zamanda cezalandırıcı saldırılar başlayacak. İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa'da yaşayanlar Netanyahu'nun vahşi hırslarının kurbanı olmamak ve hayatlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etsinler" açıklamasında bulundu.