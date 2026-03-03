İran'da yas: ABD'nin okul saldırısında ölen kız öğrenciler defnediliyor

Orta Doğu yine ABD ve İsrail'in yaktığı savaş ateşinde kavruluyor.

28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan ortak operasyon devam ediyor.

Saldırının ilk saatlerinde, İran'ın Hürmüzgan eyaleti Minab şehrindeki bir kız ilkokulu hedef alındı.

Kanlı saldırıda okuldaki 165 kız öğrenci ile 5 öğretmen hayatını kaybetti.

Bu acı kayıp dünya çapında halkların tepkilerine neden olsa da yönetimlerden, ABD ve İsrail'e karşı yeterli bir tepki gelmedi.

İRAN YASTA: ÖĞRENCİLER DEFNEDİLİYOR

Bugün ise İran'da yas var.

Saldırıda hayatını kaybedenler defnediliyor.

Binlerce İranlının katıldığı cenazede gözyaşı ve öfke hakim. Bir yandan gözyaşı döken İranlılar, bir yandan da ABD ve İsrail'e karşı intikam sloganları atılıyor.

MEZAR GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Diğer yandan öğrencilerin defnedileceği mezarlığın havadan çekilmiş fotoğrafı da sosyal medya üzerinden servis edildi.

Yan yana açılan mezarların görüntüsü daha şimdiden savaşın sembolik fotoğrafları arasında girdi.

RESMİ KAYNAKTAN AÇIKLAMALAR

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanılmıştı.