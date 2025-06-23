İran'dan Van'a gelen Kanada, Filipinler ve Tayland vatandaşları ülkelerine gidiyor

İsrail'in İran'ı hedef almasının ardından bölgede ne tür gelişmeler yaşanacağı, büyük merak ve endişe konusu haline gelmiş durumda.

Tahran ve Tebriz başta olmak üzere İran'ın birçok kentinde askeri noktaların hedef alındığı saldırıların yankısı sürerken tatil veya ticaret amacıyla İran'da olanlar sınır kapısına akın etti..

KANADA, FİLİPİN VE TAYLAND VATANDAŞLARI VAN'DAN ÜLKELERİNE GİDİYOR

İran'daki Kanada, Filipinler ve Tayland vatandaşları, ülkelerine dönmek üzere harekete geçti.

İran'da hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla bölgeden ayrılanların, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturduğu belirtildi.

İran'dan Türkiye'ye geçecek olan bu ülkelerin vatandaşlarının, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın önünde bekleyen servislerle Van merkeze oradan da uçaklarla kendi ülkelerine gideceği kaydedildi.