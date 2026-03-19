İslam dünyası bu yıl Ramazan Bayramı tarihine ilişkin birlik oldu

İslam dünyasında Ramazan Bayramı heyecanı...

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada şevval ayı hilalinin görülememesi üzerine Yüksek Mahkeme'nin 19 Mart Perşembe gününün ramazan ayının son günü, 20 Mart Cuma gününün ise Ramazan Bayramı'nın başlangıcı olduğuna karar verdiği belirtildi.

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi, şevval ayının hilalinin görülememesi üzerine 20 Mart Cuma gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğunu duyurdu.

İSLAM ÜLKELERİ BU YIL AYNI TARİHTE BAYRAM YAPACAK

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı Divanı, şevval ayının hilalinin görülememesi nedeniyle 19 Mart Perşembe gününün ramazan ayının son günü, 20 Mart Cuma gününün ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğunu açıkladı.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Ramazan Bayramı'nın cuma günü başlayacağını ifade etti.

Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Sudan ve Lübnan da Ramazan Bayramı'nın cuma günü başlayacağını ilan etti.

GEÇTİĞİMİZ YIL İKİ AYRI TARİH ORTAYA ÇIKMIŞTI

2025 yılında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Sudan ve Yemen'in de aralarında bulunduğu çok sayıdaki İslam ülkesinde hilalin görülmesi nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar günü olarak ilan edilirken Ürdün, Suriye, Mısır, Irak ve Umman'da ise hilal görünmediği gerekçesiyle bir gün sonra yani 31 Mart Pazartesi günü bayram kutlanmıştı.

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.