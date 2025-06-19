İstanbul'da İslam İşbirliği Toplantısı: İran Dışişleri Bakanı da katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, 21-22 Haziran'da 'Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı' temasıyla İstanbul'da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran ile İsrail arasındaki çatışmanın ortaya çıkardığı kritik dönemde gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere 40'tan fazla dışişleri bakanının İstanbul'a geleceği öngörülüyor.

TOPLANTIYA İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI DA KATILACAK

Düzenlenecek oturuma, daha önceki toplantılara kıyasla rekor sayıda üst düzey katılım söz konusu.

Toplantıya, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de olduğu 40'tan fazla dışişleri bakanının katılması bekleniyor.

Fidan, bir önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella'dan toplantının başkanlığını devralarak açılış konuşmasını yapacak.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI ELE ALINACAK

Toplantıda İİT üyesi 57 ülkenin yanı sıra Teşkilata bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve diğer uluslararası teşkilatlardan 1000 civarında katılımcının yer alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantıya katılarak hitapta bulunması öngörülüyor.

Toplantı kapsamında İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel oturum da düzenlenecek.

KARAR TASARILARININ ONAYLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Toplantı öncesinde, son gelişmeleri ele almak üzere Arap Ligi'nin olağanüstü toplantı yapması konusunda Arap Ligi üyesi ülkelerin girişimleri de sürüyor.

Ayrıca, toplantı marjında Cammu Keşmir ve Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) konulu İİT Temas Grubu toplantıları da düzenlenecek.

Toplantının sonunda İstanbul Bildirisi ile başta Gazze ve Filistin konulu olmak üzere İİT gündeminde yer alan karar tasarılarının onaylanması öngörülüyor.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 51. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI

51. DBK toplantısında Konsey Dönem Başkanlığını bir yıllığına devralacak Türkiye, daha önce 1976, 1991 ve 2004'te düzenlenen DBK toplantılarına ev sahipliği yaptı.

Toplantıda İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları neticesinde son durum, insani ve fiziki altyapının yeniden imarı çabaları, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik adımlar, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların küresel, bölgesel güvenlik ve istikrara etkileri ve Müslüman toplumları etkileyen sınamalarda işbirliğinin artırılması hususları ele alınacak.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İİT (eski adıyla İslam Konferansı Örgütü-İKÖ), İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın ateşe verilmesine tepki olarak 25 Eylül 1969'da Rabat'ta düzenlenen zirvede kuruldu.

Türkiye, İİT'nin kuruluşunda yer alan 25 üyeden biriyken halihazırda 57 üyeye sahip olan İİT, BM'den sonra ikinci en büyük hükümetler arası siyasi teşkilat ve dünyadaki tüm Müslümanları temsil eden tek resmi yapı olma özelliğine sahip.

Ayrıca KKTC, Rusya, Bosna-Hersek, Tayland ve Orta Afrika Cumhuriyeti, gözlemci ülke statüsüyle İİT bünyesinde bulunuyor.