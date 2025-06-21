İslam İşbirliği Teşkilatı İran Özel Oturumu İstanbul'da gerçekleşti

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum sona erdi..

43'ü bakan 5'i bakan yardımcısı olmak üzere rekor seviyede üst düzey katılımla oturum, İstanbul'da gerçekleştirildi.

İRAN ÖZEL OTURUM

Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, basına kapalı formatta ve tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlendi.

İSRAİL'E KARŞI BİRLİK OLMA ÖNEMİNE VURGUSU

Oturumda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile görüşmelere dair bilgi verdi. İİT'nin İsrail'e karşı birlik olmasının önemine değinildi.

ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yoğun bir diplomasi trafiği de yürütmesi bekleniyor.