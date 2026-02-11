İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ulaştırma bakanları 40 yıl aradan sonra İstanbul'da buluşuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da kritik zirve...

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda yer alan ülkeler, yakın temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin ev sahipliğinde önemli bir zirve gerçekleştirilecek.

ULAŞTIRMA BAKANLARI İSTANBUL'DA BULUŞUYOR

İstanbul’da 11-12 Şubat’ta düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı 2. Ulaştırma Bakanları Toplantısı kapsamında, üye ülkeler arasında ulaştırma alanındaki iş birliği başlıkları ele alınacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri ulaştırma bakanları, 40 yıl sonra İstanbul’da toplanacak.

"ÖNEMLİ BİR PLATFORM"

Toplantı hakkında açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğu, "Toplantı, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkeler arasında ulaştırma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve mevcut projelerin değerlendirilmesi açısından önemli bir platform oluşturacak." dedi.

DÜNYA LOJİSTİĞİNİN MERKEZİ TÜRKİYE

Dünya lojistiğinin merkezi olarak bilinin Türkiye, önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Ulaştırma yatırımları konusunda birçok ülke ile yakın iş birliği içerisinde bulunan Türkiye'nin, toplantı ile beraber yatırımlarını daha da genişletmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ TEMASLARDA BULUNACAK

Uraloğlu, program kapsamında ikili ve çok taraflı temaslar gerçekleştirecek.

Bu çerçevede, İran ve Özbekistan ile üçlü formatta bir toplantı yapılacak. Bakan Uraloğlu’nun ayrıca Fas, Cibuti, Moritanya, Brunei, Bosna Hersek, İran, Suudi Arabistan, Libya, Kamerun, Fildişi Sahilleri ve Sudan ulaştırma bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

AFRİKA İLE İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Fildişi Sahilleri ile yapılacak görüşme kapsamında Afrika Mutabakat Zaptı’na Katılım Belgesi’nin imzalanması öngörülüyor.

TÜRKİYE'NİN ALTYAPI YATIRIMLARI

Türkiye yaptığı ulaşım ve altyapı çalışmaları ile adından söz ettiriyor.

Bakan Uraloğlu önderliğinde yapılan çalışmalar ile Türkiye'nin birçok noktasında oluşturulan yapılar dünyaya açılıyor.

ZENGEZUR KORİDORU'NUN ÖNEMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda temelinin atıldığını duyurmuştu.

Bakan Uraloğlu, 224 kilometrelik hattın Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olduğunu belirterek "Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin’den Londra’ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek." demişti.

KALKINMA YOLU

Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında imzalanan Kalkınma Yolu Projesi ile bölgesel ticarette yeni bir kapı açılıyor.

Öte yandan, maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar olan projenin, plana göre 2029'a kadar tamamlanması bekleniyor.