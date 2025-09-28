İsmail Küçükkaya artık tv100 ekranlarında: İlk gün konuğu belli oldu!

Daha önce FOX TV'de de görev alan ve son olarak Halk TV'de ekranlarda yer alan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi ve ilk yayın günü netleşti.

3 yıl önce FOX TV'den Halk TV'ye transfer olan Küçükkaya ile ilgili yeni sezonda TV100 ekranlarında yer alacağı iddia edilmişti.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın 13. sezonuyla tv100 ekranlarında izleyicisiyle buluşacağı öğrenildi.

TV100'DEN AÇIKLAMA: "İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE YENİGÜN TV100'DE BAŞLIYOR"

Küçükkaya ile ilgili ortaya atılan iddialarda, yeni sezonda NOW'da yer alacağı öne sürülmüştü.

En kuvvetli aday olarak ise tv100 görülmüş ve anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti.

tv100'den beklenen açıklama ise geçtiğimiz haftalarda gelmişti.

tv100'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

İsmail Küçükkaya ile YeniGün tv100’de başlıyor!



Türk televizyonculuğunun usta ismi, gazeteci İsmail Küçükkaya, tv100 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.



Türkiye’nin gündemi 29 Eylül Pazartesi’den itibaren her sabah tv100’de belirlenecek.



“İsmail Küçükkaya ile Yenigün" hafta içi her sabah 08:00’de tv100’de!

YARINDAN İTİBAREN YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR

‘İsmail Küçükkaya ile Yenigün’, yarından itibaren hafta içi her sabah 08.00’de Türkiye’nin gündemini belirleyecek.

Programın ilk gün konuğu ise belli oldu...

PROGRAMIN İLK GÜN KONUĞU ÖZGÜR ÖZEL

İsmail Küçükkaya ile Yenigün programının ilk konuğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel olacak.

Özel'in memleketi Manisa'dan tv100 yayınında; kurultay tartışmalarından, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ve belediye operasyonlarıyla ilgili soruları yanıtlaması bekleniyor.