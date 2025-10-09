İsmail Saymaz: CHP'liler AK Parti’ye el öperek geçiyor

AK Parti'ye katılımlar sürüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye geçen 7 belediye başkanına partisinin rozetini taktı.

7 BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

CHP, Yeniden Refah, DEVA ve Demokrat Parti’den istifa eden 7 belediye başkanı, AK Parti’ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılan başkanlara rozetlerini törenle taktı.

ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPTÜ

Programda dikkat çeken anlardan biri, CHP’den istifa eden Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öperek partisine katılması oldu.

CHP TEPKİLİ

Dikkat çeken törenin ardından ana muhalefet partisinden çeşitli itirazlar gelmeye başladı.

SAYMAZ TEPKİ GÖSTERDİ

DEVA Partisi üzerinden itirazların yükselmesine, muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz'dan tepki geldi.

DEVA PARTİSİ ÜZERİNDEN ÇIKIŞTI

DEVA Partisi'nin sürekli bir samimiyet testine tabi tutulduğunu ve "Aman ha AK Parti'ye mi geçiyorsun?" şeklinde ithamlarla karşılaştığını belirten Saymaz, bu iddiaların gerçekçi olmadığını söyledi.

Halk TV'de konuşan Saymaz, "Geçmiyorlar ya. Ali Babacan'ın partisinden AK Parti'ye geçen yok. Bunu bir kere kabul edin. Kimse geçmedi. Ayrılanların dörtte üçü CHP'ye geçti zaten." ifadelerini kullandı.

"CHP'LİLER AK PARTİ’YE EL ÖPEREK GEÇİYOR"

Asıl parti değiştirenlerin başka partilerden olduğunu söyleyen Saymaz, şöyle devam etti: