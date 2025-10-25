Isparta Valisi Abdullah Erin: Kedilerin pati ve kuyruklarının kesildiğine dair iddialar doğru değil

Bağlama büyüsü için kedilerin uzuvlarının kesildiği iddiası...

Kentte bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Erin, Valilik olarak her zaman doğru bilgiyi paylaştıklarını vurgulayarak, “Yanlış bir şeyi doğru göstermemiz mümkün değil. Biz Cumhurbaşkanımız adına görev yapıyoruz ve halka hizmetle yükümlüyüz. Doğru bilgiyi vatandaşımıza ulaştırmak bizim görevimizdir” dedi.

"OLMAYAN BİR FIRTINA KOPARILIYOR"

Sahipsiz köpeklerle ilgili daha önce yanıltıcı haberler yapıldığı gibi, şimdi de kedilerin patilerinin kesilerek büyüde kullanıldığı yönünde bir haber çıktığını aktaran Erin, şunları kaydetti:

Bir fırtına koparılıyor, olmayan bir fırtına… Bunun etkisi artırılarak baskı oluşturuluyor. Ancak bu konuda elimizde bir delil, vücut bütünlüğü bozulmuş bir kedi ya da herhangi bir şikayetçi veya mağdur bilgisi yoktur.

BAŞVURU VAR SOMUT DELİL YOK

Vali Erin, Isparta Barosu’nun konuyla ilgili savcılığa bir suç duyurusunda bulunduğunu ancak iddiaların herhangi bir somut delile dayanmadığını belirterek, “Adliyeyle, emniyet ve jandarmayla sürekli iletişim halindeyiz. Şehir merkezinde bu konuyla ilgili tüm gelişmeleri inceledik; herhangi bir vaka tespit edilmedi. Eğer böyle bir olay olsaydı, bir Vali olarak bunu açıkça söylerdim. Suç duyurusunda mağdur, şikayetçi veya delil belirtilmemiştir. Kedi meselesi budur” ifadelerini kullandı.