Isparta'da beton bloğa çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İHA

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yaşanan trafik kazasında, beton bloğa çarpan otomobil takla attı.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki yolcu yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKIP BLOĞA ÇARPTI

S.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfez başında bulunan beton bloğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araç hurdaya döndü.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde sürücü S.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçta yolcu olarak bulunan C.A. ise yaralı olarak Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.