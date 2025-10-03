İsrail 4 İtalyan aktivisti sınır dışı etti

İsrail, barbarlığını sürdürüyor.

Ablukayı delmek üzere Gazze'ye yola çıkan Sumud Filosu'na baskın düzenleyen İsrail, aktivistleri alıkoydu.

Bu alıkoyma tüm dünyanın gündeminde...

Dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken, yeni filolar ise Gazze'ye doğru yola çıkmış durumda.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise son yaptığı açıklamada, sınır dışı edilme işlemlerinin başladığını duyurdu.

İNSANİ YARDIM GEMİLERİNE "PROVOKASYON" DEDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimini "provokasyon" olarak nitelendirdi ve alıkonulan aktivistlerin sınır dışı edilme süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.

4 İTALYAN SINIR DIŞI

Yapılan açıklamada, 4 İtalyan vatandaşının sınır dışı edildiği ve alıkonulan diğer aktivistlerin sınır dışı edilme süreçlerinin devam ettiği kaydedildi.

"EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ"

İsrail'in bu süreci mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istediği belirtilen açıklamada, aktivistlerin hepsinin güvende ve sağlıklı olduğu aktarıldı.