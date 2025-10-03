İsrail askerlerinin Marinette teknesine baskını canlı yayına yansıdı

Katil İsrail ordusu Gazze'ye ölüm yağdırırken deniz ablukası 18 yıl sonra delindi.

Küresel Sumud Filosu'na ait bir gemi, dün itibarıyla Gazze kara sularına girdi.

Surda gedik açılsa da katil sürüsü, tüm filoya el koyarak uluslararası sularda hukuksuzca tüm aktivistleri alıkoydu.

FİLONUN SON GEMİSİ MARİNETTE

Motor arızası nedeniyle en arkada seyreden Marinette teknesi, Gazze'ye doğru rotasında ilerlerken o ilerleyiş de bugün sona erdi.

CANLI YAYINDA BASKIN

Filonun son üyesi Marinette, İsrail askerlerinin baskınıyla alıkonuldu.

Baskın anlarını ise tüm dünya, canlı yayından izledi.

TEKNEYE ÇIKAR ÇIKMAZ YAYINI KESTİLER

Gemiye çıkan İsrail askerlerinin yaptığı ilk iş ise yayını durdurmak oldu.

Marinette'de 4'ü Türk olmak üzere 6 aktivist bulunuyordu.