İsrail destekçici Enrico Macias'ın İstanbul konseri iptal edildi

İstanbul Valiliği, Şişli’de 5 Eylül'de gerçekleştirilecek Enrico Macias konserinin iptal edildiğini açıkladı.

Cezayir kökenli Fransız Yahudi Enrico Macias'ın konser programı İsrail destekçisi olması sebebiyle büyük tepkiye neden olmuştu.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Eylül Cuma günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verilmesi planlanan Enrico Macias konserinin öncesinde çeşitli sosyal medya platformlarında etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

"TÜM ETNİNLİKLER YASAKLANMIŞTIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Terör devleti İsrail'in Gazze'de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.



Bu nedenle Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 5 Eylül günü 00.01-23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır.