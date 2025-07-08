İsrail gazetesi: Türkiye, yeni İran'dır

İsrail'in Filistin, Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik saldırıları, Türkiye'nin güvenlik parametrelerini yeniden güncellemesine neden oldu.

Netanyahu hükümetinin "vadedilmiş topraklar" politikasına göre hareket ediyor olması, tehdidin Türkiye'ye de uzanma riskini giderek artırıyor.

İsrail basınında bunu ima eden yazıların gideek artması da niyetleri ortaya koyuyor.

"TÜRKİYE, YENİ İRAN'DIR

Uluslararası siyaset, kriz yönetimi ve stratejik iletişim uzmanı Shay Gal, İsrail Hayom Gazetesi için kaleme aldığı yazısında, "Türkiye, yeni İran'dır Türkiye, bu yıl faaliyete geçmesi planlanan Akkuyu Nükleer Projesi'ni hızlandırıyor. Türkiye'nin bağımsız uranyum zenginleştirme konusundaki ısrarı, nükleer silah geliştirmesini sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

Shay Gal'ın yazısının devamı şöyle:

"TÜRKİYE, OSMANLI'DAN BERİ İLK KEZ BÖLGESEL HAKİMİYET ARAYIŞINDA"

İsrail'in İran’a yönelik saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi askeri, siyasi ve nükleer hedefleriyle “yeni İran” konumuna yerleştirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından bu yana ilk kez Türkiye, açık şekilde bölgesel hâkimiyet arayışına girdi.



Türkiye, İran gibi, başta Hamas olmak üzere terör örgütlerine siyasi ve lojistik destek sağlayarak bölgesel istikrarsızlığı körüklüyor. Bu tutum, İran’ın uzun süredir izlediği gözdağı ve nükleer gerilim stratejisine benzerlik gösteriyor.

"ERDOĞAN, TAYFUN FÜZESİ VE KAAN UÇAĞI İLE TEHDİT EDİYOR"

Erdoğan, 560 km menzilli Tayfun balistik füzesinin test edildiğini açıkladı ve Yunanistan’a açık uyarılarda bulundu. Aynı zamanda 2029’da hizmete girmesi beklenen yerli savaş uçağı KAAN’ın seri üretimine geçildi. Erdoğan bu yarışta “İran ve İsrail’in gerisinde kalamayacaklarını” belirtti.

"TÜRKİYE, NÜKLEER SİLAH GELİŞTİREBİLİR"

Akdeniz kıyısındaki Akkuyu Nükleer Santrali bu yıl faaliyete geçiyor. Türkiye’nin bağımsız uranyum zenginleştirme ısrarı, askeri amaçlı nükleer programa geçiş endişelerini artırıyor. Erdoğan’ın “İsrail’in nükleer silahı varsa Türkiye de sahip olabilir” yönündeki 2019 açıklaması dikkat çekici.



Türkiye’nin nükleer projelerinde Pakistan, Nijer ve Somali gibi ülkelerle iş birliği kurabileceği belirtiliyor. Bu ülkeler daha önce İran ve Libya’ya da yardım etmişti. Somali’deki Türk üsleri ise dikkatlerden uzak faaliyetlere zemin hazırlıyor olabilir.

"MAVİ VATAN STRATEJİSİ VE KIBRIS İŞGALİ"

Türkiye’nin Yunanistan’a yönelik tehditleri ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki 50 yıllık fiili işgali, “Mavi Vatan” doktrini kapsamında deniz ve hava üstünlüğü hedeflerinin parçası. Bu strateji, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki yayılmacı politikalarıyla benzerlik taşıyor.

"TÜRKİYE, 'NATO KALKANI' İLE ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Türkiye, NATO üyeliğini dokunulmazlık kalkanı olarak kullanıyor. Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alması güvenliği zayıflatırken, F-35 programına dönme çabaları Erdoğan’ın elini güçlendiriyor. NATO’nun 5. maddesi ise Türkiye’ye komşularının tepkilerinden korunma alanı sağlıyor.



Avrupa Birliği, Mayıs 2025’te Türkiye’ye 150 milyar euroluk SAFE güvenlik programını onayladı. Bu karar, Türkiye’nin insan hakları ihlalleri, Kıbrıs’taki işgali ve Yunanistan’a yönelik tehditlerine rağmen alındı; bu da AB’nin çelişkili tutumunu gözler önüne seriyor.

"TÜRKİYE TEHDİDİ, İRAN'IN ÖNÜNE GEÇEBİLİR"