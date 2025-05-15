İsrail Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü

AA

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor...

İsrail saldırılarında sadece sivilleri değil, bu soykırımı dünyaya duyuran gazetecileri de hedef alıyor.

Bu kapsamda Gazze'deki hükümetin medya ofisinden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

GAZETECİ HASAN MERZUK VE AİLESİ KATLEDİLDİ

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, kasıtlı olarak hedef alması sonucu Aksa'nın Sesi Radyosu için çalışan gazeteci Hasan Merzuk Semmur'un bazı aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

Quds News Network'te çalışan Ahmed Enver Abdulhadi el-Halu'nun da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirdiği aktarıldı.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI 217'YE YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen basın mensuplarının sayısının 217'ye yükseldiği kaydedildi.

GAZETECİLERİN HEDEF ALINMASI KINANDI

İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması, öldürmesi ve bu kişilere suikast düzenlemesi şiddetle kınandı.

Dünyadaki gazetecilikle ilgili kuruluşlara Gazze'de Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik bu suçların kınanması çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde gazetecilerin öldürülmesinden İsrail'in yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

İSRAİL'E YAPTIRIM VURGUSU

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

"HABERLERİN KAMUOYUNA ULAŞMASINI ENGELLEMEK İÇİN KASTEN ÖLDÜRÜYOR"

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri, "Filistinlilerin sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasten öldürdüğünü" belirtiyor.