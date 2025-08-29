İsrail: Gazze'de işgalin ilk aşaması başladı

Gazze'de insani kriz...

Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, durmak bilmiyor.

Gazze'de kadın, yaşlı ve çocuk demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, bölgeye yönelik insan dışı tutumunu sürdürüyor.

GAZZE'Yİ TAMAMEN İŞGAL PLANI DEVREDE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze'yi "tamamen işgal" planı devreye alındığı duyuruldu.

Geçtiğimiz dakikalarda yapılan duyuru, İsrail ordusundan geldi.

İŞGALİN İLK AŞAMASI BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze'nin ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını, şehrin dış mahallelerinde büyük bir operasyon yapıldığını duyurdu.

Ayrıca ordu, bir rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını da bildirdi.

KABİNEDEN 5 ŞART ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail'in işgal planıyla ilgili açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürülmüştü.

Bu şartlar şöyle sıralanmıştı: