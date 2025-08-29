İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Gazze açlıktan ölmeli

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor...

Gazze'de masumların üzerine bomba yağdıran İsrail, yardım girişlerine de müsaade etmiyor.

Gazze'de yardım girişleri olmadığı için özellikle çocuklar açlıktan hayatını kaybediyor.

Gazze'de yaptığı zulüm tüm dünya tarafından görülen İsrail'in bakanlarının da skandal açıklamaları gündemden düşmüyor.

MALİYE BAKANI SON AÇIKLAMASIYLA TEPKİ ÇEKTİ

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Israel Hayom gazetesinin haberine göre, düzenlediği basın toplantısında, İsrail hükümetinin Gazze'deki işgal hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Gazze kentinin kuzeyindeki bölgeleri "sadece Hamas savaşçılarının kalıp açlık ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi" haline getirme çağrısında bulundu.

Smotrich açıklamasının devamında, "Gazze’ye su, elektrik ve yiyecek kesilmelidir; kurşunlarla ölmeyenler açlıktan ölmeli." dedi.

"GAZZE İHLAK EDİLMELİ"

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kapsamlı bir abluka uygulaması gerektiğini savunan Smotrich, Gazze topraklarının "kademeli olarak ilhak edilmesini" istedi.

TRUMP'A ÇAĞRI YAPTI

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi planının da uygulamaya konulmasını talep etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'nin ilhakının hızlandırılması yönünde talimat verdiğini açıklarken, uluslararası kuruluşlar bu durumun "Gazze’nin tamamen yıkılmasına ve kitlesel göçe" yol açacağı uyarısında bulunuyor.