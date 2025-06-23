İsrail, Gazze'de yardım için toplanan çocukları vurdu

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürüyor.

İsrail aylardır Gazze'de masumları katlediyor ve ateşkes çağrılarına da yanaşmıyor.

Gazze'de İsrail'in saldırılarında yine en fazla zararı çocuklar görüyor.

Bu kez İsrail, yardım için toplananlara saldırdı.

Yardım için toplanan Gazzelilerin arasında çocukların da bulunduğu görüldü.

YARDIMLA GELEN ÖLÜM

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Zakim bölgesinde yardım almak için toplanan Filistinlilere saldırdı.

Saldırıda yaşamını yitiren veya yaralanan Filistinliler, bölgeden uzaklaştırıldı.

ACI İÇİNDE KALDILAR

İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentine bağlı el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırı sonucunda da aralarında çocukların da bulunduğu yaşamını yitiren ve yaralananların olduğu bildirildi.

Saldırıda yaralananlar, kentteki Nasır Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Vücudu yanan çocuklar acı içinde kaldı.