İsrail, Greta Thunberg'in gözaltına alındığı görüntüleri paylaştı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri ele geçirdiklerini, alıkoydukları yolcuların İsrail limanına götürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık, ele geçirdiği gemideki filo katılımcısı iklim aktivisti Greta Thunberg'in İsrail askerinin yanında yer aldığı görüntülerini paylaştı.

Kaç geminin ele geçirildiği, kaç aktivistin alıkonulduğu ve alıkonulan aktivistlerin hangi limana götürüleceğine ilişkin bilgi verilmedi.

"İSRAİL HESAP VERMELİ"

Bir süre önce gemiden video mesaj paylaşan Thunberg, "Bu gece İsrail tarafından tutuklanacağız. İsrail hesap vermeli" ifadelerini kullanmıştı.