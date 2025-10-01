İsrail donanması Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere saldırdı

Tüm dünyanın takip ettiği Küresel Sumud Filosu'ndan korkutan haberler gelmeye başladı.

Filonun sosyal medya hesabından, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı" açıklaması yapıldı.

Gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve irtibatın sürdüğü az sayıdaki katılımcı da İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını ifade etti.

GEMİLER TEK TEK ELE GEÇİRİLİYOR

İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.

Filodan yapılan canlı yayında aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği görüldü.

İSRAİL'İN SALDIRILARI DOĞRULANDI

Filonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İsrail donanma unsurlarının filoya bağlı Sirius gemisi ve diğer bazı tekneleri yasa dışı şekilde durdurarak baskın yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, "Canlı yayınlar ve iletişim hatları kesildi. Katılımcıların ve mürettebatın durumuna dair henüz teyit edilmiş bilgi bulunmuyor" ifadesine yer verildi.

Ulaşılan aktivistler, İsrail askerlerinin Alma, Sirius ve Adara gemisine müdahale ettiği ve bu gemilerle bağlantının kesildiği bilgisini paylaştı.

Filoya bağlı Adara, Alma ve Sirius gemisindeki aktivistlerin ailelerine gönderilen mesajda, "Bu 3 tekneye müdahale edildi. Lütfen sakin olun" ifadesine yer verildi.

Mesajda ayrıca, "Şimdi tüm gözleri filoya çevirme, elçiliklerinize baskı yapma ve hükümetinizi İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmaya çağırma zamanıdır" denildi.

İSRAİL YOLCULARI ALIKOYDUĞUNU AÇIKLADI

İsrail devlet televizyonu KAN muhabiri Itay Blumental, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail askerlerinin filodaki bir kaç gemiye çıktığını kaydetti.

İsrail ordusunun filoya saldırılara başladığını belirten muhabir, bazı gemilere İsrail komandolarının çıktığını aktardı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımında ise Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri ele geçirdikleri, alıkoydukları yolcuların İsrail limanına götürüldüğü duyuruldu.

Bakanlık, ele geçirdiği gemideki filo katılımcısı iklim aktivisti Greta Thunberg'in İsrail askerinin yanında yer aldığı görüntülerini paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, kaç geminin ele geçirildiğini, kaç aktivistin alıkonulduğunu ve alıkonulan aktivistlerin hangi limana götürüleceğine ilişkin bilgi vermedi.

"KÜRESEL SUMUD FİLOSU YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR"

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yerel saatle 20.30 civarında Alma, Sirius ve Adara gemilerinin uluslararası sularda İsrail tarafından yasa dışı şekilde durdurulduğu ve gemilere çıkıldığı belirtilen açıklamada bunun öncesinde İsrail'in kasıtlı olarak gemi iletişimlerini bozduğu ve yardım çağrılarını engellemeye çalıştığı bildirildi.

Saldırının 'uluslararası sularda silahsız insani yardım görevlilerine yönelik yasa dışı bir saldırı' olduğuna işaret edilen açıklamada hükümetler, dünya liderleri ve uluslararası kurumlar teknelerde bulunan herkesin güvenliği ve serbest bırakılması için harekete geçmeye ve durumu yakından izlemeye çağrıldı.

Açıklamada, "Birkaç teknenin durdurulmasına rağmen Küresel Sumud Filosu, Gazze kıyılarına 60 deniz mili uzaklıktadır ve yoluna devam etmektedir" denildi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor.

Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor.

Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.