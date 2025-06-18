İsrail saldırılarının İran muhalefetine etkisi: Savaş muhalifleri susturuyor

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İran-İsrail savaşı 6'ncı gününde.

Her geçen gün şiddeti ve yıkımı artan savaşa ABD'nin de dahil olması bekleniyor.

Son birkaç günde ise İsrail ve ABD'den yapılan 'İran rejiminin değişmesi gerektiği' yönündeki açıklamalar, uluslararası kamuoyunda tartışma konusu.

Güç kullanarak, bombalarla, halkın iradesi gözetilmeksizin tepeden gelen bir rejim değişikliğinin ne derece yararlı olabileceği konuşuluyor.

Konu, İran muhalefetinin de gündeminde.

SAVAŞ İRAN'DA MUHALEFETİ REJİME YAKLAŞTIRDI

Yarım asra yaklaşan İran devrimi sonrası yaşananlar, muhalefetin uzun yıllara dayanan mücadelesi, sık sık yaşanan ayaklanmalar ve sokak olayları...

Tüm bunlar yaşanırken en ön safta muhalefet eden isimler şu sıralar ne düşünüyor?

İran'da tüm yaşanmışlıklara rağmen İsrail saldırıları karşısında bir bütünleşme gözlemleniyor.

Bu kapsamda İranlı muhalif aktivist Arash Azizi, The Atlantic dergisinde kaleme aldığı yazısında, kendisi gibi İranlı muhaliflerin savaşa ilişkin görüşlerini aktardı.

"MUHALİFLER ÜLKELERİNE SALDIRIDAN MEMNUN DEĞİL"

Konuştuğu isimlerin hiçbirinin savaşla gelecek rejim değişikliğini istemediğini belirten Azizi, şunları aktardı:

Konuştuğum aktivistlerin çoğu -yaklaşık bir düzine- savaşın suçunu büyük ölçüde Yüce Lider Ali Hamaney'e yükledi ve rejimine hiçbir siyasi destek göstermedi. Ayrıca en az 23 İsrailli sivilin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına ve her gece binlerce insanın sığınaklara gönderilmesine neden olan İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını da desteklemiyorlar.



Ancak ülkelerine yönelik İsrail saldırılarını hiçbir şekilde memnuniyetle karşılamadılar. Kendi güvenlikleri konusunda endişeliydiler ve ayrıca toplumsal çöküş ve İran'ın altyapısının yıkılması konusunda endişeliydiler.

"MUHALİFİM AMA ŞU ANDA REJİMİ DEVİRMEYİ DÜŞÜNEMİYORUM"

Azizi, konuştuğu İranlı muhaliflerin de konuya ilişkin şu sözlerine yazısında yer verdi:

"İslam Cumhuriyeti'ne ve Hamaney'e tüm varlığımla karşı çıkıyorum, Mahsa Amini protestoları sırasında birçok gösteriye katıldım. Ama şimdi rejimi veya onu devirmeyi düşünemiyorum bile.

"SAVAŞ REJİMİN ÖTESİNE GEÇİYOR"

Savaş rejimin ötesine geçiyor. Ülkemiz için çok büyük olumsuz sonuçları var. Ekonomiyi mahvediyor. Açlığa, ilaç kıtlığına, yurtdışıyla bağlantıların kesilmesine yol açabilir. Tam bir felaket. Hem İsrail'de hem de İran'da masum insanları öldürüyor.

"SAVAŞ KURTARMAYI İDDİA ETTİĞİ İNSANLARI SUSTURUYOR"

Değişim isteyen birçok genç İranlıdan biriyim ancak bu savaş bize yardımcı olmuyor. Bizi mahvediyor. Kurtarmayı iddia ettiği insanları susturuyor."