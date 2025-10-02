İsrail'in alıkoyduğu bazı gemiler Aşdod Limanı'na getirildi

İsrail ordusu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla günlerdir Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na dün akşam saatlerinde müdahalede bulundu.
Uluslararası sularda seyreden filoya yasa dışı müdahalede bulunan İsrail, gemileri ve içlerinde 55 Türk'ün de bulunduğu aktivistleri alıkoydu.
BAZI GEMİLER İSRAİL LİMANINA GETİRİLDİ
Bölgedeki AA muhabiri, İsrail ordusunun saldırı düzenlediği Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerin Aşdod Limanı'na ulaşmaya başladığını ve bazı aktivistlerin turuncu can yelekleriyle gemilerin güvertesinde görüldüğünü aktardı.
FİLİSTİN BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ
Yasadışı el konulan gemilerden birinde Filistin bayrağının dalgalanması dikkati çekti.
Öğlen saatlerinden itibaren limanın çevresindeki askeri gemi hareketliliği sürüyor.