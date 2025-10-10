İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıktı.

İsrail donanması unsurları, 8 Ekim tarihinde uluslararası sularda yol alan gemileri yasa dışı şekilde ele geçirdi.

Türkiye, içlerinde 3 milletvekilinin de bulunduğu aktivistler için harekete geçti.

3 MİLLETVEKİLİ DÜN GETİRİLDİ

Bu kapsamda Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, dün gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Dışişleri Bakanlığı, kalan diğer aktivistlerin bugün geleceğini bildirmişti.

18'İ TÜRK 94 AKTİVİST İSTANBUL'A GELDİ

Aktivistlerin tahliyesi için Ürdün'den özel seferle havalanan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait teknelerde yer alan 18'i Türk, 76'sı yabancı uyruklu toplam 94 aktivist, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

AKTİVİSTLER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Apronda; TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve THY yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılanan aktivistler, otobüsle havalimanı önüne götürüldü.