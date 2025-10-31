İsrail'in Gazze'nin Tel el-Hava Mahallesi'nde bıraktığı yıkım

- Gazze'de ateşkes sonrası İsrail ordusunun çekilmesiyle Tel el-Hava Mahallesi'ndeki yıkım ortaya çıktı.
- İsrail saldırılarında masumlar öldü, altyapı ve binalar büyük ölçüde hasar gördü.
- Türkiye'nin dahil olduğu çabalarla ateşkes sağlanarak çatışmalara son verildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İsrail, Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana soykırım yaptı...
Gazze'de masumları öldüren İsrail, Türkiye'nin de öncülüğünde Hamas ile ateşkes masasına oturdu.
Ateşkesin ardından da Gazze'den çekilmeye başlayan İsrail'in bıraktığı yıkım görüntülendi.
TEL EL-HAVA MAHALLESİ'NDEN ACI KARELER
Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasıyla İsrail ordusunun kentin batısındaki Tel el-Hava Mahallesi'nde bıraktığı yıkım gün yüzüne çıktı.
SAĞLAM BİNA KALMADI
Saldırılar sonucu bölgede neredeyse sağlam binanın kalmadığı ve altyapının da büyük oranda tahrip olduğu görüldü.