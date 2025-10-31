Abone ol: Google News

İsrail'in Gazze'nin Tel el-Hava Mahallesi'nde bıraktığı yıkım

Gazze'de ateşkes sağlanmasının ve İsrail ordusunun çekilmesinin ardından geride kalan yıkım, yaşanan acıyı gözler önüne serdi.

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 14:12
  • Gazze'de ateşkes sonrası İsrail ordusunun çekilmesiyle Tel el-Hava Mahallesi'ndeki yıkım ortaya çıktı.
  • İsrail saldırılarında masumlar öldü, altyapı ve binalar büyük ölçüde hasar gördü.
  • Türkiye'nin dahil olduğu çabalarla ateşkes sağlanarak çatışmalara son verildi.

İsrail, Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana soykırım yaptı...

Gazze'de masumları öldüren İsrail, Türkiye'nin de öncülüğünde Hamas ile ateşkes masasına oturdu. 

Ateşkesin ardından da Gazze'den çekilmeye başlayan İsrail'in bıraktığı yıkım görüntülendi. 

TEL EL-HAVA MAHALLESİ'NDEN ACI KARELER

Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasıyla İsrail ordusunun kentin batısındaki Tel el-Hava Mahallesi'nde bıraktığı yıkım gün yüzüne çıktı.

SAĞLAM BİNA KALMADI

Saldırılar sonucu bölgede neredeyse sağlam binanın kalmadığı ve altyapının da büyük oranda tahrip olduğu görüldü. 

