İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.
Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, masumları öldürüyor.
Son saldırılarda ise yine bebekler, annelerinin kucaklarında can verdi.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze kentine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Şifa Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi.
BEBEĞİNİN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları,, hastaneden alınarak toprağa verilmek üzere uğurlandı.
O sırada bebeğini kaybeden bir annenin gözyaşları, görenlerin yüreğini burktu.