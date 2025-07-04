İsrail'in son saldırılarında 37 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail katliam yapmaya devam ediyor...
Bu katliamlarını, yardım noktalarında da sürdürüyor.
İsrail ordusu yardım bekleyenleri, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları, bir okulu ve sivillere ait yerleşim yerlerini hedef aldı.
YARDIM NOKTASINDA 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusunun Han Yunus’un doğusundaki Tahliye Meydanı çevresinde yardım bekleyenlere yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 90 kişi yaralandı.
Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde Deyri Ailesi'ne ait bir evin bombalanması sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi.
İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİ KAMPLARDA DA HEDEF ALIYOR
Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda Çelebi Ailesi'ne ait bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Saldırılar, özellikle Gazze’nin güneyinde yoğunlaştı.
ÇADIRA HAVA SALDIRISI
Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde, Tayba kuleleri yakınlarında yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk, 8 kişi yaşamını yitirdi.
Han Yunus sahilinde iki çadıra düzenlenen saldırılarda 4 kişi öldü, çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişi yaralandı.
İngiliz Sahra Hastanesi yakınlarında yardım bekleyenlerin kaldığı bir başka çadırı hedef alan saldırıda ise 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.