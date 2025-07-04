İsrail'in son saldırılarında 37 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 15’i yardım bekleyenlerden olmak üzere 37 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.