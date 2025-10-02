İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına siyasilerden tepki yağdı

İsrail bir kere daha insanlık onuruna saldırdı, Küresel Sumud Filosu'na ve filoda yer alan aktivistlere yönelik engelleme ve saldırılar sonrası birçok siyasi isimden tepki yükseldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Cevdet Yılmaz, "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail terör kuvvetlerinin Gazze açıklarına yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nu çevrelediği ve baskın yaptığı haberleri aldıklarını belirterek, bunun uluslararası hukukun açık ihlali ve suç olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, İsrail ambargosunu kırmak ve yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist tarafından oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail zulmüne karşı “İnsanlık Cephesinin” barışçıl bir hareketi olduğunu belirtti.

İsrail terör kuvvetlerinin, Gazze açıklarına yaklaşan filoyu çevrelediği, müdahale ve baskın yaptığı haberlerini aldıklarını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Küresel Sumud Filosu gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur. İnsanlık vicdanında hakikat ışığını yakmak için yola çıkan bu filoya yönelik saldırılar, insanlığın masum Gazze halkına desteğini dünyanın her yerinde artıracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulması engellenemeyecektir.”

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Dünyanın muhtelif coğrafyalarından İsrail Hükümeti'nin Gazze'ye yönelik ablukasını sonlandırmak için bir araya gelen insanlık ittifakına yönelik uluslararası hukuka aykırı saldırı, Netanyahu ve hükümetinin bölge istikrarı ve güvenliği için en büyük tehlike olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Silahsız ve barışçıl bir misyonla, ölüme terk edilen masum sivillere insani yardım ulaştırma amacı taşıyan, rotası Gazze pusulası vicdan olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik uluslararası sulardaki bu müdahalelerin engellenmesi ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukanın sonlandırılması uluslararası toplumun hukuki ve vicdani sorumluluğudur."

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı müdahaleyi lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. İnsanlık onurunun ve vicdanların sesi olan Küresel Sumud Filosu'nun barışçıl ve meşru yardım girişimine yasa dışı şekilde müdahale eden işgalci İsrail, terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir. İsrail'in gemilere uluslararası sularda saldırması, sadece insan haklarına değil aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Gazze'de 65 binden fazla masum sivili katleden soykırımcı İsrail, yardım malzemelerinin hayatta kalan Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmasını da engelleyerek katliamı büyütme çabasındadır. İşgalci İsrail ne yaparsa yapsın vicdanları durduramayacak, dayanışmanın önüne geçemeyecektir. Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri insanlık ve savaş suçlarının hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verecektir."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Küresel Sumud Filosu, eli kanlı İsrail yönetimi tarafından insanlığın katledildiği bu çağda bir umut ışığıdır. Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, uluslararası hukuku tanımayan, tüm küresel sistemi krize sürükleyen alçak saldırılarına bir yenisinin daha eklendiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Küresel Sumud Filosu, eli kanlı İsrail yönetimi tarafından insanlığın katledildiği bu çağda bir umut ışığıdır. Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz. Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli ve soykırımcı İsrail yönetimine 'dur' diyebilmelidir. Sumud Filosu yalnız değildir. Gazze yalnız değildir. Filistin yalnız değildir."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır." ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu'nun insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biri olduğu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi: