İsrailli bakan, Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti

Katil İsrail ordusu, Gazze'de soykırıma devam ediyor.

Şehre bomba yağdıran bebek katilleri bir yandan da 2 yıla yakın süredir uyguladıkları abluka ile Gazze'de büyük bir açlığa ve yokluğa neden oluyor.

Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na da müdahale eden İsrail ordusu filodaki aktivistleri de alıkoydu.

Tüm dünyayı ayağa kaldıran bu hukuksuz alıkoyma girişimi kamuoyunun gündeminde.

IRKÇI BAKAN AKTİVİSTLERİN YANINA GİTTİ

Batı dahil birçok ülke aktivistlere yapılan bu hukuksuz alıkoyma nedeniyle tepki gösterirken İsrailli yetkililer, haddini aşan söylemlerle dikkat çekiyor.

İsrail kabinesinin en ırkçı, gözünü en çok kan bürümüş isimlerinden biri olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aktivistlerin alıkonulduğu yere giderek bir paylaşımda bulundu.

HAKARET ETTİ

Gvir, Aşdod limanında aralarında Türkiye’den 46 kişinin de yer aldığı Sumud Filosu aktivistlerine hakaretler yağdırdı:

Gvir, "Hepiniz teröristsiniz. Katilleri destekliyorsunuz. Gazze'yi destekliyorsunuz, teröristleri destekliyorsunuz. Sizler terör destekçisisiniz. Burada insani yardım yok.” ifadelerini kullandı.

Gvir'in bu küstah sözlerine aktivistler de tepki gösterdi. Sıralı şekilde yerde oturtulan aktivistler, Gvir'e 'Özgür Filistin' sloganlarıyla karşılık verdi.