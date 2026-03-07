Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomatik mesaisini sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİ ÜLKE ARASI İLİŞKİLER ELE ALINDI

Erdoğan Türkiye-İngiltere iş birliğini savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Liderler, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkilerini, bölgedeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR MASAYA YATIRILDI

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini belirtti.

Görüşmede hala diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu ifade eden Erdoğan, barış odaklı çabalarımızın sürdüğünü ifade etti.