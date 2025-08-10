İstanbul barajları alarm veriyor

Türkiye'de yaz mevsiminin başından itibaren etkili olan yüksek sıcaklıklar, günlük yaşamı olumsuz etkilerken doğal yaşam kaynaklarından biri olan su yataklarının da kurumasına neden oluyor.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları alarm vermeye devam ediyor.

DOLULUK ORANI DÜŞÜYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, Megakent'te barajların ortalama doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 49,12 olarak ölçüldü.

SU MİKTARI EN DÜŞÜK BARAJ

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 67,04 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 27,45 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI

10 Ağustos itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde:

Alibey Barajı yüzde 32,42

Büyükçekmece Barajı yüzde 48,28

Darlık Barajı yüzde 60,34

Elmalı Barajı yüzde 67,04

Istrancalar Barajı yüzde 27,45

Kazandere Barajı yüzde 35,78

Pabuçdere Barajı yüzde 42,13

Sazlıdere Barajı yüzde 42,26

Terkos Barajı yüzde 53,87

Ömerli Barajı yüzde 47,9