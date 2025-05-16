İstanbul barajlarında endişelendiren düşüş: Su seviyesi geriledi

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İstanbul'da barajlar alarm veriyor...

Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında son dönemlerde düşüş yaşanıyor.

YÜZDE 78.75 OLDU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, Megakent'te barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82,93 iken bugünkü verilere göre yüzde 78,75 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91,12 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 45,45 ile Istrancalar Barajı oldu.

DOLULUK ORANLARI

16 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde:

- Alibey Barajı yüzde 58,46

- Büyükçekmece Barajı yüzde 69,39

- Darlık Barajı yüzde 81,49

- Elmalı Barajı yüzde 91,12

- Istrancalar Barajı yüzde 45,45

- Kazandere Barajı yüzde 89,4

- Pabuçdere Barajı yüzde 89,01

- Sazlıdere Barajı yüzde 57,37

- Terkos Barajı yüzde 78,77

- Ömerli Barajı yüzde 91,2