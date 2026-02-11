İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl 40 bin 172 gemi geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Dünyanın İncisi' İstanbul Boğazı'ndan 2025 yılında 40 bin 172 gemi geçiş yaptı.

Geçen yıl, 14 bin 724 genel kargo, 6 bin 314 türü belirtilmemiş tanker ile 7 bin 493 dökme yük gemisi, Boğaz'ı kullandı.

GEMİLERİN 128'İ 300 METREDEN BÜYÜK

Ocak-aralık döneminde geçen 40 bin 172 geminin 24 bin 608'i, kılavuz kaptan hizmeti aldı.

Boğaz'dan geçen gemilerin 128'i 300 metreden büyük, bin 836'sı 250-300 metre, 2 bin 350'si 200-250 metre, 10 bin 500'ü 150-200 metre, 14 bin 587'si 100-150 metre, 10 bin 771'inin de 100 metreden küçük olduğu belirlendi.

KİMYASAL YÜKLÜ 2 BİN 504 TANKER GEÇTİ

İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl kimyasal yük taşıyan 2 bin 504 tanker geçti.

Ocak ile aralıkta, bin 187 barç, 7 bin 493 dökme yük gemisi, 39 çimento gemisi, 3 bin 991 konteyner gemisi, 14 bin 724 genel kargo gemisi, 486 canlı hayvan taşıyan gemi, 27 savaş gemisi, 751 yolcu gemisi, 2 frigorifik gemi, 361 Ro-Ro, 6 bin 314 türü belirtilmemiş tanker, 2 bin 504 kimyasal yük taşıyan tanker, 736 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker, 273 römorkör, 98 araç taşıyan gemi ve bin 186 diğer türlerdeki gemiler Boğaz'ı kullandı.

EN ÇOK GEMİ YÜKÜ AĞUSTOS'TA TAŞINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yıl İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin, taşıdığı yüklerle birlikte toplam ağırlığı 619 milyon 298 bin 4 groston olarak hesaplandı.

İstanbul Boğazı en az yükü şubat ayında taşırken toplam 42 milyon 193 bin 503 groston ağırlığında gemi bu dönemde seyretti.

Boğaz'ı kullanan gemiler, en çok yükü toplam 58 milyon 218 bin 428 grostonla ağustosta taşıdı.

Geçen yıl, ocakta 50 milyon 580 bin 365 groston ağırlığında 3 bin 333, şubatta 42 milyon 193 bin 503 groston ağırlığında 2 bin 737, martta 48 milyon 386 bin 213 groston ağırlığında 3 bin 281, nisanda 47 milyon 141 bin 961 groston ağırlığında 3 bin 229, mayısta 51 milyon 699 bin 530 groston ağırlığında 3 bin 463, haziranda 51 milyon 782 bin 36 groston ağırlığında 3 bin 338 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

GÜNDE ORTALAMA 110 GEMİ GEÇTİ

Temmuzda 55 milyon 250 bin 133 groston ağırlığında 3 bin 462, ağustosta 58 milyon 218 bin 428 groston ağırlığında 3 bin 421, eylülde 55 milyon 885 bin 598 groston ağırlığında 3 bin 446, ekimde 58 milyon 150 bin 119 groston ağırlığında 3 bin 675, kasımda 52 milyon 183 bin 681 groston ağırlığında 3 bin 593, aralıkta ise 47 milyon 826 bin 337 groston ağırlığında 3 bin 194 gemi İstanbul Boğazı'nı kullandı.

'Dünyanın İncisi' Boğaz'dan bir günde ortalama 110, bir saatte 4, bir haftada 772 geminin geçtiği hesaplandı.

GEÇEN GEMİ SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE AZALDI

İstanbul Boğazı'ndan 2025 yılı ocak-aralık döneminde 40 bin 172 gemi geçiş yaparken, 2024'te 41 bin 363 gemi, 2023'te 39 bin gemi aynı dönemde geçiş yapmıştı.

Geçen gemi sayısının azalmasıyla taşınan yük de azaldı.

Boğaz, 2025 yılının ocak-aralık döneminde 619 milyon 298 bin 4 grostonluk yükü taşırken, 2024 yılının aynı döneminde 639 milyon 773 bin 180 groston, 2023 yılında ise 621 milyon 638 bin 378 groston yük taşımıştı.