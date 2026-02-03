İstanbul Çekmeköy'de musluklardan çamurlu su aktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başta Çekmeköy ve çevresi olmak üzere İstanbul'un farklı ilçelerinde musluklardan adeta çamur akması, vatandaşlara zor saatler yaşattı.

Sosyal medya üzerinden yaşananları paylaşan vatandaşlar yetkililerden yardım isterken bazı vatandaşlar da sularının çamurlu şekilde aktığına ilişkin görüntülerle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşların mağduriyetlerine ilişkin İBB ya da İSKİ'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

İSKİ: İSTANBUL'DA SU MUSLUKTAN İÇİLİR

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda İSKİ'nin resmi internet sitesinde, "İstanbul'da su musluktan içilir" başlıklı bir içerik paylaşılmıştı.

İçerikte, "İstanbul'un musluk suları her gün 150-200 noktadan numune alınarak bilimsel platformlarda analiz edilmektedir. İSKİ'nin laboratuvarlarında arıtma tesisi çıkış suyu ve bu suyun şebeke yoluyla musluklarımıza ulaşıncaya kadar geçirdiği her aşama sürekli kontrol ediliyor. İçme suyu, onlarca parametrenin test edilmesi ve test sonuçlarının içme suyu kullanımına uygun olmasına göre şehir şebekesine verilmektedir. İçme suyunda bakteriyolojik, fiziksel ve kimyasal birçok parametrenin ölçümü yapılmaktadır. İSKİ, içme suyunun standartlara uygun olup olmadığını denetlemekte, gerekli analizleri yapmakta ve aylık olarak içme suyu kalite raporu yayınlamaktadır." ifadelerine yer verilmişti.