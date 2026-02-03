Sakal-ı Şerif Isparta'da ziyarete açıldı

- Sakal-ı Şerif, Isparta'da Berat Kandili dolayısıyla Hızırbey Camii'nde ziyarete açıldı.
- Vatandaşlar, salavatlar ve dualar eşliğinde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi gösterdi.
- Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, İslam aleminin kandilini tebrik etti ve Sakal-ı Şerif'i paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
İslam alemi Berat Kandili'ni idrak etti...
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Hızırbey Camii'nde yatsı namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına götürüldü.
ZİYARET BAŞLADI
Caminin imamı ve Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Sakal-ı Şerif'i kutudan çıkardıktan sonra ziyaret başladı.
YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ
Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dualar eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.
Ziyaret sonrasında açıklama yapan Özer, tüm İslam aleminin kandilini tebrik edip, "Eğirdir müftülüğümüz ile gönüllerin efendisi Sakal-ı Şerif'i paylaşmak istedik. İnşallah yüce Rabbim, hepimizi Hz. Muhammed’in (SAV) şefaatine nail eyler. Şanlı ordumuzu, ülkemizi ve tüm İslam alemini Allah’a emanet ediyorum." dedi.