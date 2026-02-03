Abone ol: Google News

Sakal-ı Şerif Isparta'da ziyarete açıldı

Sakal-ı Şerif Isparta'da ziyarete açılırken salavatlarla birlikte Hızırbey Camii'ne götürülen Sakal-ı Şerif'e ilgi yoğundu. Cemaat, Berat Kandili dolayısıyla ziyarete açılan kutsal emaneti dualarla karşıladı.

Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 08:45

  • Sakal-ı Şerif, Isparta'da Berat Kandili dolayısıyla Hızırbey Camii'nde ziyarete açıldı.
  • Vatandaşlar, salavatlar ve dualar eşliğinde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi gösterdi.
  • Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, İslam aleminin kandilini tebrik etti ve Sakal-ı Şerif'i paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

İslam alemi Berat Kandili'ni idrak etti...

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Hızırbey Camii'nde yatsı namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına götürüldü.

ZİYARET BAŞLADI

Caminin imamı ve Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Sakal-ı Şerif'i kutudan çıkardıktan sonra ziyaret başladı.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dualar eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Özer, tüm İslam aleminin kandilini tebrik edip, "Eğirdir müftülüğümüz ile gönüllerin efendisi Sakal-ı Şerif'i paylaşmak istedik. İnşallah yüce Rabbim, hepimizi Hz. Muhammed’in (SAV) şefaatine nail eyler. Şanlı ordumuzu, ülkemizi ve tüm İslam alemini Allah’a emanet ediyorum." dedi.

