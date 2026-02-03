Özgür Özel'in konvoyundaki araç sayısı gündemde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu.

Osmaniye ve Gaziantep'i ziyaret eden Özel, partisinin il başkanlıklarında partililerle bir araya geldi.

CHP'lilere hitap eden Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken bu şehirlerde bazı ilçelere de ziyaretlerde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ONLARCA ARAÇLIK KONVOYU DİKKAT ÇEKTİ

Mezarlık ziyaretleri de yapan Özel'in bu gezisinde en dikkat çeken şey, konuşması veya bir araya geldiği isimler değil konvoyu oldu.

Gaziantep ve Osmaniye'de birçok noktaya kara yolu ile ulaşan Özel'in konvoyu, birçok kez görüntülendi.

YILLARCA İKTİDARIN KONVOYLARINI ELEŞTİRDİ

Ardı arkası kesilmeyen araç geçişleri bölge halkında şaşkınlık yaratırken konvoydaki araç sayısı da merak konusu oldu.

Özel'in bu kalabalık konvoyu, akıllara bir başka soruyu daha getirdiİ:

Yıllarca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer iktidar üyelerinin konvoyunu hedef alan CHP'liler ve Özgür Özel'in, tepki çeken Osmaniye konvoyu hakkında ne açıklama yapacağı...