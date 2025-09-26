İstanbul dahil 11 kente sarı uyarı: Fırtına bekleniyor

Sonbahar, her geçen gün etkisini artırıyor.

İstanbul ve İzmir dahil 11 şehrimize cuma günü için sarı uyarı verildi.

Sarı uyarı verilen iller Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova olarak sıralandı.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Cuma ve cumartesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı da yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 kilometre/saat, yer yer 60-80 kilometre/saat) beklendiği ifade edildi.

Batı Karadeniz ve Marmara'da cuma günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI

Açıklamada vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerektiği belirtildi.