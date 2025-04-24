İstanbul deprem toplanma alanları haritası

Haber Merkezi

İstanbul dün sabah saatlerinde, önce 3.9 ardından da 6.2'lik depremle sarsıldı.

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, vatandaşların yaşadıkları bölgelerdeki risk düzeylerini ve toplanma alanlarını sorgulamalarına neden oldu.

Deprem anında panik yaşamamak ve güvenli bir şekilde hareket edebilmek için toplanma alanınızı önceden bilmeniz hayati önem taşıyor.

TOPLANMA ALANLARI NASIL ÖĞRENİLİR

İstanbul'da yaşanabilecek olası bir deprem sonrası güvenli bir bölgede toplanabilmek için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından belirlenen toplanma alanları vatandaşların erişimine açık.

AFAD'ın e-Devlet entegrasyonu sayesinde toplanma alanları sadece liste olarak değil, harita üzerinden görsel şekilde de sunuluyor.

Bu sayede bulunduğunuz noktaya yürüme mesafesindeki tüm alanları görebilir, en uygun güzergahı belirleyebilirsiniz.

E-DEVLET DEPREM TOPLANMA ALANI SORGULAMA 2025

1- turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

2- Arama çubuğuna “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama” yazın.

3- T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra bulunduğunuz adrese en yakın toplanma alanlarını harita üzerinde görebilirsiniz.

DEPREM TOPLANMA ALANI HARTASI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL'DAKİ DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE?

2025 yılı itibarıyla İstanbul genelinde binlerce acil toplanma alanı belirlenmiş durumda. Bu alanlar genellikle şu kriterlere göre seçiliyor:

Açık ve geniş alanlar (parklar, okul bahçeleri, spor alanları)

Yüksek yapı yoğunluğunun az olduğu bölgeler

Enkaz riski bulunmayan güvenli alanlar

İstanbul’un bazı ilçelerinde öne çıkan toplanma alanları şunlardır:

Kadıköy: Fenerbahçe Parkı, Kalamış Marina çevresi

Beşiktaş: Abbasağa Parkı, Yıldız Parkı

Bakırköy: Atatürk Ormanı, Yeşilköy Sahili

Üsküdar: Validebağ Korusu, Çengelköy Sahil Parkı

Ataşehir: İçerenköy Spor Alanı, Kayışdağı Mesire Alanı