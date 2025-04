Megakent, 6.2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı...

AFAD verilerine göre yaşanan 6.2'lik deprem sonrası yetkililerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulunan bakan Kurum, şu sözleri sarf etti:

"DEVLETİMİZ TÜM BİRİMLERİYLE TEYAKKUZA GEÇMİŞTİR"

İstanbul’da 12 sularında herkesi ürküten 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Hepimiz çok korktuk. Allah’a şükür ki herhangi bir can kaybımız yok. Yaralılarımız da tedavi altına alındı. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Milletimiz müsterih olsun. Mevcut durum itibari ile paniğe mahal verilecek bir durum söz konusu değil. Devletimiz tüm birimleri ile teyakkuza geçmiştir. Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul ile ilgili yapılması gereken tüm işlemler AFAD’ımızın koordinasyonunda devreye alınmıştır. Sahada çalışmalarımızı büyük bir titizlik ile sürdürüyoruz. Türkiye’nin AFAD’daki bilim kurulunda hocalarımız ile bilim insanlarımız ile istişare ediyor onların görüşleri doğrultusunda her türlü tedbiri alıyoruz. Acil durum ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz, hasar tespit ve denetim personellerimiz şu an İstanbul’un 39 ilçesinde 963 mahallesinde gelen talepleri, 112’ye gelen her bir talebi dikkate alıyor, tasnif ediyor ve ilgili birim hangisi ise anında müdahale yapmak suretiyle süreci yürütmeye çalışıyor.