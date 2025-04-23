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Megakent, 6.2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı...

AFAD verilerine göre yaşanan 6.2'lik deprem sonrası yetkililerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulunan bakan Kurum, şu sözleri sarf etti:

"DEVLETİMİZ TÜM BİRİMLERİYLE TEYAKKUZA GEÇMİŞTİR"

İstanbul’da 12 sularında herkesi ürküten 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Hepimiz çok korktuk. Allah’a şükür ki herhangi bir can kaybımız yok. Yaralılarımız da tedavi altına alındı. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Milletimiz müsterih olsun. Mevcut durum itibari ile paniğe mahal verilecek bir durum söz konusu değil. Devletimiz tüm birimleri ile teyakkuza geçmiştir. Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul ile ilgili yapılması gereken tüm işlemler AFAD’ımızın koordinasyonunda devreye alınmıştır. Sahada çalışmalarımızı büyük bir titizlik ile sürdürüyoruz. Türkiye’nin AFAD’daki bilim kurulunda hocalarımız ile bilim insanlarımız ile istişare ediyor onların görüşleri doğrultusunda her türlü tedbiri alıyoruz. Acil durum ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz, hasar tespit ve denetim personellerimiz şu an İstanbul’un 39 ilçesinde 963 mahallesinde gelen talepleri, 112’ye gelen her bir talebi dikkate alıyor, tasnif ediyor ve ilgili birim hangisi ise anında müdahale yapmak suretiyle süreci yürütmeye çalışıyor.

"SAHADA EN AZ 3 BİN HASAR TESPİT EKİBİ OLACAK"

İstanbul’da çalışması gereken, hasar tespit konusunda binaların tespitlerini yapması gereken arkadaşlarımızı İstanbul’a çağırdık. Toplamda sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Öncelikle kamu binalarından başlamak üzere binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız.



4 gün içerisinde İstanbul’daki kamu binaları öncelikli olmak üzere 112’ye gelen şikayetler değerlendirilecek. ‘Binam zarar gördü’ diyen vatandaşlarımızın bizzat binalarına gidilecek. 4 gün içerisinde tüm hasar tespit çalışmalarını bitirmiş olacağız. Şu an itibariyle 378 yapısal hasar talebi bize ulaştı. Hemen incelememizi yaptık. Metruk bina ile birlikte 12 binamızı tedbiren boşalttık. Arkadaşlarımız detaylı inceleme yapacaklar.

"SARSINTILAR ARALIKLAR İLE DEVAM EDİYOR"

Her afette olduğu gibi İstanbul’un her türlü ihtiyacını gidermek için canla başla mücadelemize devam edeceğiz. AFAD koordinasyonunda tüm süreç yürütülecek. Biz de bakanlık olarak hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında 2 kriz merkezi kuruyoruz.



Burada 39 ilçeye ilişkin talepleri anında, yerinde incelemek suretiyle hizmetleri vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde vereceğiz. Sarsıntılar aralıklar ile devam ediyor. Bilim insanlarımızı bu süreçte dinliyor ve takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bu süreçte riskli binalara girmesinler. Eğer bir endişeleri varsa bizi arasınlar, 112’yi arasınlar hemen tespitlerimizi yapalım.

"VATANDAŞLARIMIZ RİSKLİ GÖRDÜKLERİ BİNALARA GİRMESİNLER"