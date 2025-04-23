İstanbul depreminde yaralı bilançosu: Balkondan atlayan 151 kişi yaralandı

Haber Merkezi

İstanbul depremi tüm Türkiye'ye panik yaşattı.

Yurdun hemen her bölgesinde yakınları, akrabaları bulunan megakent İstanbul 6.2 ile sarsılınca panik de tüm ülkeye yayıldı.

İstanbul'daki paniğin ise tarifi hayli zor oldu.

Şiddetli sarsıntı anında insanlar sokaklara taşarken kimileri de korkuyla kendini bulundukları yüksek katlardan sokağa bıraktı.

Bu kapsamda yaşanan paniğe ilişkin İstanbul Valiliği'nden yeni bir açıklama yapıldı.

Can kaybı olmadığı bilgisi verilen açıklamada yüksekten atlama nedenli yaralanmalara dikkat çekildi.

"YÜKSEKTEN ATLAYAN 151 KİŞİ YARALANDI"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde

Saat 15.30 itibariyle;

- Enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

- Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.

- Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

"HERHANGİ BİR YIKIM SÖZ KONUSU DEĞİL"

- Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır.

- İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir."