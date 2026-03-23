İstanbul Havalimanı en yoğun hava trafiğinde liderliğini koruyor

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 9-15 Mart'a ilişkin 'Avrupa Havacılık Raporu' yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, kıtanın en yoğun havalimanı konumunu kararlılıkla koruyor.

GÜNLÜK BİN 322 UÇUŞLA EN YOĞUN HAVALİMANI OLDU

Raporda belirtilen dönemde günlük ortalama bin 322 uçuşla İstanbul Havalimanı, zirvedeki yerini korudu.

İstanbul Havalimanı; Amsterdam Schiphol, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Madrid gibi önemli rakiplerinin önünde yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük bin 271 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 251 uçuşla Londra Heathrow, bin 230 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 192 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

İSTANBUL, KÜRESEL HAVACILIKTAKİ BAŞARISINI BİR KEZ DAHA KANITLADI

Bu başarı, İstanbul'un küresel havacılıkta stratejik bir merkez haline geldiğini ve artan uçuş yoğunluğunu etkin bir şekilde yönettiğini bir kez daha gösterdi.

Havalimanı, hem transit hem de direkt seferlerle milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapmaya devam ederken, Avrupa'daki hava trafiğinin nabzını tutan konumunu güçlendiriyor.

MODERN ALTYAPI VE ÖZELLİKLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Yetkililer, bu performansın modern altyapı, çok pistli operasyonel kapasite ve geniş destinasyon ağı sayesinde mümkün olduğunu vurguluyor.

İstanbul Havalimanı, böylece Avrupa havacılığındaki liderliğini yeni haftalarda da sürdürmeye hazırlanıyor.