İstanbul merkezli borsa operasyonunda 22 kişi yakalandı

Güvenlik güçleri borsa manipülasyoncularına göz açtırmıyor.

Yaklaşık 6 aydır devam eden soruşturma kapsamında ekipler yeni bir adım attı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda borsayı manipüle eden bazı kişiler için operasyon başlatıldı.

8 İLDE OPERASYON

Sosyal medya üzerinden bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında ve pay piyasasını etkilediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Elazığ, Ordu, Amasya dahil 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

22 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan operasyonlarda 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.