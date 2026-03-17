İstanbul, 'Sıfır Atık Forumu 2026' ile dünyanın gündemine oturacak

İstanbul, haziran ayında çevre ve iklim gündeminin en önemli uluslararası organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde düzenlenecek “Sıfır Atık Forumu 2026”, dünyanın dört bir yanından gelen temsilcileri aynı çatı altında buluşturacak.

KÜRESEL BULUŞMA: BİNLERCE KATILIMCI İSTANBUL'DA

5-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek forumda, 150’den fazla ülkeden katılımcı, 500’ü aşkın kurumsal paydaş ve 5 binden fazla uluslararası davetlinin yer alması bekleniyor. Etkinlik; kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek sıfır atık yaklaşımını somut projelerle yaygınlaştırmayı hedefliyor.

SIFIR ATIK, İKLİM MÜCADELESİNİN MERKEZİNDE

Forum, Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu Emine Erdoğan’ın öncülüğünde şekillenen vizyon doğrultusunda, çevresel sürdürülebilirliği küresel iklim politikalarının merkezine taşıyor. Bu kapsamda sıfır atık yaklaşımı, yalnızca çevre koruma değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede stratejik bir araç olarak ele alınıyor.

"ANTALYA'YA GİDEN YOL" TEMASI

“Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık” temasıyla düzenlenecek forum, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 öncesinde önemli bir hazırlık zemini oluşturacak.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, forumun temel hedefinin ülkeler, şehirler ve sektörler arasında uygulamaya dönük işbirliklerini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

KRİTİK SEKTÖRLER MASAYA YATIRILACAK

Forum kapsamında düzenlenecek panellerde;

sanayi ve üretim modelleri

enerji ve kaynak verimliliği

tarım ve gıda sistemleri

şehircilik ve atık yönetimi

gibi başlıklar detaylı şekilde ele alınacak. Döngüsel ekonomi, plastik atıkların azaltılması, sürdürülebilir tedarik zincirleri ve yeşil finansman mekanizmaları da gündemin önemli başlıkları arasında yer alacak.

GIDA ATIKLARI VE METAN EMİSYONLARI ÖN PLANDA

Etkinlikte özellikle gıda atıkları ve metan emisyonlarının azaltılması konularına özel vurgu yapılacak. Gıda zinciri boyunca atıkların önlenmesine yönelik çözüm önerileri ve şehir bazlı uygulamalar, iklim mücadelesinde yeni yol haritaları oluşturacak.

BAKANLAR DÜZEYİNDE KRİTİK OTURUMLAR

Forumda ayrıca sanayi, enerji ve tarım alanlarında bakanlar düzeyinde yüksek katılımlı oturumlar düzenlenecek. Bu toplantılarda, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve somut politika adımlarının belirlenmesi hedefleniyor.

İSTANBUL'DA SIFIR ATIK FESTİVALİ COŞKUSU

Forumla eş zamanlı olarak 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da geniş katılımlı bir Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Festivalde;

interaktif sergiler

eğitim programları

atölye çalışmaları

sürdürülebilir yaşam alanları

gibi etkinliklerle toplumun her kesiminde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

KÜRESEL YOL HARİTASI AÇIKLANACAK

Forum sonunda “Antalya’ya Giden Yol Bildirgesi” başta olmak üzere, şehirler için sıfır atık eylem planları ve gıda atıklarının azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzları yayımlanacak. Bu belgelerin, COP31 sürecine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

1-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın merkez etkinliği olacak forum, kenti küresel ölçekte bir sürdürülebilirlik platformuna dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu büyük buluşma, hem politika üretimi hem de toplumsal farkındalık açısından İstanbul’u sıfır atık alanında dünyanın önemli merkezlerinden biri haline getirmeye hazırlanıyor.