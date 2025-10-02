İstanbul Valiliği saat vererek fırtına uyarısı yaptı

Megakentte fırtına alarmı...

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında rüzgarın perşembe günü sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ayrıca vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerektiği belirtildi.

MARMARA VE BATI KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara'da sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de ise rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde kıyılarda, akşam saatlerinde açıklarda etkisini kaybedeceği öngörülüyor.