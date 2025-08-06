İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbul'da uzun zamandır etkili olan sıcak hava, yerini serin bir havaya bırakacak.

Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul, sağanak yağışa teslim olacak.

AKOM'un ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi.

VALİLİK UYARDI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

Rüzgarın akşam saatlerinde ve yağış anında zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DENİZ ULAŞIMINDA İPTAL VE GECİKMELER OLABİLİR

Öte yandan, Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda da hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

YAĞIŞLAR HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Sıcaklıkların 29-32 derece aralığında seyrettiği kentte, gök gürültülü sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

Sağanağın cumartesi günü etkisini kaybetmesi, önümüzdeki haftanın tekrar açık ve güneşli olması bekleniyor.