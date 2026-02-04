İstanbul ve Ankara'da Ramazan ayı öncesi marketlere 'fahiş fiyat' denetimi devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fahiş fiyata geçit yok...

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla yaptığı denetimlere devam ediyor.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Bakanlığın talimatları doğrultusunda, temel tüketim ürünlerine yönelik piyasa dengesini bozucu ve haksız fiyat oluşumlarını engellemek adına Etimesgut ilçesindeki bir marketi denetledi.

STOKÇULUĞA İZİN VERİLMİYOR

Denetimde, fiyatlarda fahiş düzeyde artışın olup olmadığı kontrol edildi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, başta temel gıda ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi gibi konularda tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için denetimlerin tüm illerde yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

"YAPTIRIMLAR İVEDİLİKLE UYGULANACAK"

Denetimlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, tarım ve ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

Ramazan ayı öncesinde ve süresince vatandaşlarımızın refah ve huzuru için, başta temel tüketim ürünleri olmak üzere, denetimlerimiz hassasiyetle devam edecektir.



Çalışmalarımız neticesinde, vatandaşlarımızın menfaatlerine ve ticari hayatta ticari etiğe aykırı hareketlerin tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığı olarak yaptırımlar ivedilikle uygulanacak olup, gerekli görüldüğü takdirde yeni uygulamaların da hayata geçirilmesi noktasında hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir.

81 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerin, Ramazan ayı boyunca süreceği öğrenildi.

İstanbul Bayrampaşa'daki denetime İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ile İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da katıldı.

"GIDADA TOLERANSIMIZ SIFIR"

Denetime katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, 2025 yılında yapılan denetim hakkında bilgi vererek, "5996 sayılı kanun kapsamında güvenilir gıda için gıda denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. İstanbul'umuzda da halihazırda 800'ü aşkın gıda kontrol görevlimizle beraber 39 ilçemizde şu an sahadayız. Biz bu denetimlerimizi 7 gün 24 esaslı olarak yapmaktayız.

Özellikle şunu ifade etmek istiyorum: İstanbul'da 136 bine yakın gıda işletmemiz var. Bu gıda işletmelerimizde 2025 yılında 230 bine aşkın gıda denetimi gerçekleştirdik. İstanbul'umuzda 25 bini aşkın market faaliyet göstermektedir. Bu faaliyet gösteren işletmelere yönelik de yine 2025 yılında 50 bini aşkın gıda denetimi gerçekleştirdik.

2 bin 700'ü aşkın işletmeye de denetim raporuyla ilgili de idari işlem uyguladık. 2026 yılı Ocak ayı itibari ile de 20 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Şunu ifade etmek istiyorum, Bakanımızın da her ortamda dile getirdiği üzere gıdada toleransımız sıfır." diye konuştu.