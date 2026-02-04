Özgür Özel: Hatay'da 20 bin liradan aşağı oturulacak ev yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asrın Felaketi"nin yıl dönümü öncesi deprem bölgesine başlattığı ziyaretler kapsamında bugün Hatay'da temaslarda bulunuyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Özel, burada bir saate yakın süren bir konuşma gerçekleştirdi.

Özel, konuşmasının bir bölümünde konuyu yine deprem bölgesindeki kiralara getirdi.

Osmaniye'de yaptığı konuşmada da benzer iddialarda bulunan Özgür Özel, Hatay'da 15-20 bin liradan aşağı oturulacak ev olmadığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u hedef alan Özel, Kurum'un deprem bölgesinde tek haneli rakamlara kiralık evler olduğuna ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KİRALIK EV HESABI

Özel, Hatay'da yaptığı konuşmada kiralarla ilgili olarak şunları söyledi:

Aidat ödemek bir dert, kiracıysan ev yok. Kirada ev tutmak istediğinde 15-20 bin liradan aşağı ev yok, çıkmış boş senetçi Murat Kurum diyor ki 'Deprem bölgesinde 5 bin liraya oturulacak evler var' diyor.



Soruyorum buradan, 5 bin liraya ev var mı Hatay'da? 10 bine, 15 bine ev var mı?

15 bin liradan aşağı Hatay'da ev yok, diyor ki '5 bin liraya var', neden? Sıkıştı mı at yalanı dönsün saysınlar inananı.



Murat Kurum, 5 bin liraya ev ne Osmaniye’de çıktı ne Gaziantep’te. Dün Kahramanmaraş’ta yoktu bugün Hatay’da yok.



Oturulacak evi 20 bine, 15 bine en kötü evi bulsam bir depozito üç aylık da peşin istiyorlar, 60 bin lira cebine koymadan gidip de bir eve geçmek mümkün değil.

Kiracı evsizse evine eşya lazım, o da dünya para.

İLAN SİTELERİNDE TABLO ANLATILANDAN FARKLI

Özgür Özel'in iddialarının ardından kamuoyunda sarı site olarak bilinen platforma girerek, deprem bölgesinde bulunan illerde kriterlerinizi seçip aramayı daraltabiliyor ve iddiaların ne denli doğru olup olmadığı kontrol edebiliyorsunuz.

Buna göre hızlı bir bakışla deprem bölgesinde Özgür Özel'in iddia ettiği gibi bir durumun olmadığı ortaya çıkıyor.

Bugün Hatay'ı ziyaret eden Özel'in bulunduğu kentte, 10 bin liranın altında birçok dairenin listelendiği görülmekte.