İstanbul ve Antalya havalimanlarında çifte rekora imza atıldı

Türkiye, hava sahasında tarihi bir gün yaşadı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da paylaşım yapıldı.

"2 Havalimanı, 4 Tarihi Rekor!" diyerek açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, 2 Ağustos’a işaret etti.

2 HAVALİMANI, REKOR YOLCU VE UÇAK TRAFİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının, rekor yolcu ve uçak trafiğine ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda 2 Ağustos günü kaydedilen yolcu sayısının, havalimanı tarihinde bir ilke imza attığını söyledi.

"İSTANBUL HAVALİMANIMIZ, BİR KEZ DAHA TARİHİ BİR REKORA DAHA İMZA ATMIŞTIR"

Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız, 2 Ağustos 2025 tarihinde günlük 282 bin 70 yolcu ve bin 698 uçuş ile hem Türkiye’de hem de Avrupa’da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaşarak bir kez daha tarihi bir rekora daha imza atmıştır" dedi.

ANTALYA HAVALİMANI'NIN BİR GÜNDE 288 BİN 427 YOLCU AĞIRLADIĞI BİLDİRİLDİ

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nda 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hem yolcu hem de uçak trafiği rekorlarını bir kez daha kırdığını belirterek "Havalimanımız bir günde bin 225 uçuş ve 228 bin 427 yolcu ile tüm zamanların rekorunu kırdı" açıklamasında bulundu.

TARİHİ REKOR ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NIN SAYFASINDAN DA PAYLAŞILDI

"Hava Sahamızda Tarihi Gün" denilerek yapılan paylaşımın devamında şu bilgilere yer verildi: